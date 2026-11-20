Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сполучені Штати вилучили з підсумкової декларації тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна пункт про Україну. За його словами, початкові формулювання цього пункту були невдалими, тому Вашингтон наполіг на їхньому виключенні.

Про це Стубб розповів в інтерв'ю фінській газеті Helsingin Sanomat.

За словами фінського президента, про запланований пункт щодо України стало відомо під час закритих обговорень у Берліні. Американська сторона вирішила не залишати його у фінальному документі.

«Ці формулювання не були добрими, тож США їх звідти прибрали. На мою думку, це було добре», – пояснив Стубб.

Він також розповів про телефонну розмову Трампа з учасниками «Коаліції охочих», яка відбулася після завершення візиту американського президента до Китаю. За словами Стубба, Трамп наголосив на необхідності завершити війну в Україні, щоб Європа могла спрямувати свої ресурси на інші потреби.

Водночас, як уточнив фінський президент, американський лідер не закликав європейські країни припинити допомогу Україні.

Крім того, Трамп дав зрозуміти, що Європі варто відновити безпосередній діалог із кремлівським лідером Владіміром Путіним. На думку американського президента, саме Путін одноосібно ухвалює рішення щодо продовження війни або її припинення.

Стубб припустив, що першим кроком може стати телефонна розмова у форматі E3–E5, а згодом європейським лідерам, можливо, доведеться зустрітися з Путіним особисто.

«Інакше ця війна не закінчиться», – зазначив президент Фінляндії.

Нагадаємо, 19 листопада в Китаї відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, китайського лідера Сі Цзіньпіна та кремлівського лідера Владіміра Путіна. Паралельно в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих», до якої долучилися американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Російське агентство ТАСС оприлюднило документ, названий «декларацією про мир», нібито ухвалений за підсумками саміту. У ньому йдеться про наміри трьох країн вести діалог щодо зниження ядерних ризиків і нерозповсюдження ядерної зброї. Також учасники задекларували позицію, що ядерна війна не може мати переможців і ніколи не повинна починатися.