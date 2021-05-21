У задержанных самых влиятельных в Украине «воров в законе» изъяли более 3,2млн долларов США преступного «общака».

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Печерский районный суд Киева взял под стражу «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван».

Верховный суд оправдал генерал-майора Виктора Назарова, которого суды первых двух инстанций приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о сбитии самолета Ил-76 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая рассмотрит вопрос запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

«Верховный суд Крыма» объявил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России.

По состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксировано 4984 новых случая COVID-19.

Министерство культуры и информационной политики Украины публикует перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта «Большая Реставрация» в пределах президентской программы «Большая стройка».

Сегодня, 21 мая, стартует Внешнее независимое оценивание (ЗНО) 2021 года. Начнется оно тестированием по химии и продлится до 15 июня.

Верховная Рада Украины утвердила обращение к Палате представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток-2»