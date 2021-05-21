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«Верховный суд Крыма» объявил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкина по сфабрикованному уголовному делу за якобы сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Ивана Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания срока один год ограничения свободы административного надзора», - написала она.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины.

Яцкин был задержан и арестован в Крыму в прошлом году и этапирован для следственных действий в Москву. Вину он не признавал. По версии следствия, он собирал в Крыму и передавал спецслужбам Украины сведения, составляющие государственную тайну в России. Материалы его дела содержат гриф «секретно».
ForUm

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