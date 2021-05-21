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Верховная Рада Украины утвердила обращение в Палате представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки относительно активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток-2», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

За соответствующее постановление проголосовали 292 народных депутата.

Постановлением поручено председателю Верховной Рады Украины обеспечить безотлагательное направление текста обращения в Палату представителей и Сената Конгресса Соединенных Штатов Америки.

В постановлении выражена обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгресса и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника «Северного потока-2» - Nord Stream AG.

«Мы убеждены, что единственным долгосрочным механизмом обеспечения неиспользования Россией «Северного потока-2» в качестве энергетического оружия является полная блокировка возможности его завершения и ввода в эксплуатацию», - отмечается в постановлении.

Верховная Рада призывает Палату представителей и Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта «Северный поток-2» путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе Nord Stream AG.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Джо Байдена приняла решение не вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода «Северный поток-2», предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также ее руководителя Матиаса Варнига.

14 сенаторов-республиканцев представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2», после того, как администрация Байдена объявила об их отмене.
ForUm

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