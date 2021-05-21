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Сегодня, 21 мая, стартует Внешнее независимое оценивание (ЗНО) 2021 года. Начнется оно тестированием по химии и продлится до 15 июня.

Для прохождения теста по химии зарегистрировались 12 744 человек, для которых создана 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Нынешнее ЗНО, как и в предыдущем году, будет проходить с соблюдением противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.

Так, чтобы избежать скопления у входа в пункт тестирования, допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50, передает УНИАН.

В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ЗНО рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Данная процедура предусматривает, в частности, прохождение термометрии и идентификации участников ЗНО.

Что нужно участникам ЗНО иметь при себе

Вход участников тестирования в пункты проведения ЗНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

  • оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
  • паспорта или другого документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы. В нем, в частности, указан промежуток времени, в течение которого рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что в случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен в пункт проведения ЗНО.

Во время прохождения теста у абитуриента не должно быть при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Каждый участник может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые он сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В текущем году основная сессия Внешнего независимого оценивания будет проходить по следующему графику:

  • 21 мая – химия
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая – английский язык
  • 28 мая – математика
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
  • 4 июня – история Украины
  • 7 июня – физика
  • 10 июня – биология
  • 15 июня – география

Информация о результатах основной сессии ЗНО по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2021 года включительно.
ForUm

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