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«Вор в законе» по прозвищу «Лаша Сван» взят под стражу, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Такое решение сегодня, 21 мая, принял Печерский районный суд города Киева. 60 суток содержания под стражей без права внесения залога.

«Лаш Сван» взят под стражу в зале суда. Ему инкриминируют установку и распространение преступного влияния в статусе «вора в законе» - ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 мая полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» «Умку» и «Лашу Сван».  
ForUm

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