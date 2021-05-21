У задержанных «воров в законе» изъяли более 3,2млн долларов США преступного «общака», сообщила пресс-служба полиции.

Такую сумму наличных средств изъяли оперативники Департамента стратегических расследований совместно с коллегами-правоохранителями, вчера, 20 мая, во время обысков.

«Установлено, что полученные средства является так называемым преступным «общаком», сбор и распределение которого контролировали «воры в законе» «Умка» и «Лаша Сван», - заявили в полиции.

Кроме того, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

Напомним, 20 мая полиция задержала двух самых влиятельных в Украине «воров в законе» «Умку» и «Лашу Сван».