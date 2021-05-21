Верховный суд оправдал генерал-майора Виктора Назарова, которого суды первых двух инстанций приговорили к 7 годам тюрьмы по делу о сбитии самолета Ил-76 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска, сообщает пресс-служба суда.

«21 мая 2021 Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда по результатам рассмотрения дела относительно Назарова Виктора Николаевича по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины, отменил вынесенные судебные решения и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в деянии Назарова В.М. состава уголовного преступления», – говорится в сообщении.

Решение суда кассационной инстанции мотивировано тем, что на основании установленных судами фактических обстоятельств дела, их вывод о том, что Назаров имел возможность предотвратить террористический акт, в результате которого был сбит самолет Ил-76-МД и погибло 49 военнослужащих Вооруженных сил Украина, является неправильным.

Напомним, ночью 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76, в результате чего погибли 49 человек.

Суд приговорил генерала Назарова к 7 годам заключения, однако он подал апелляцию. В ноябре 2018 года суд решил рассмотреть апелляцию генерала Назарова сначала. Однако коллегия судей Днепровского апелляционного суда оставила без изменений приговор генерал-майору.