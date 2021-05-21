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Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о применении персональных санкций против 674 человек и 138 компаний.

Соответствующий указ №203/2021 от 21 мая опубликован на сайте главы государства.

Решением, в частности, продлеваются на три года санкции, введенные указом президента Петра Порошенко от 14 мая 2018 года №126.

При этом общее число физических лиц, против которых введены санкции, сократилось с 1748 до 674, а юридических лиц - с 756 до 138.

В списке физических лиц, в отношении которых введены санкции, 674 человека. Санкции введены в отношении глава «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, а также «председателя» Крыма Сергея Аксенова. Среди подсанкционных лиц также «воры в законе» Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский и многие другие

В списке юридических лиц - 137 компаний, в том числе российские телекомпании НТВ, Первый канал, ТНТ, «Россия сегодня», сервис «Яндекс».

Как сообщал ForUm, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе»,  среди которых 542 - иностранцы, 15 - граждане Украины.
ForUm

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