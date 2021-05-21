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Министерство культуры и информационной политики Украины публикует перечень проектов по реставрации, консервации, ремонту памятников культурного наследия, в том числе замков, других фортификационных, оборонных, дворцово-парковых комплексов, которые будут реализованы в 2021 году в рамках проекта «Большая Реставрация» в пределах президентской программы «Большая стройка».

«В этом году благодаря «Большой Реставрации» проведутся работы над 22 объектами. Уверен, это позволит им привлечь внимание еще большего количества туристов и стать точками аттракции, способствующими экономическому подъему соответствующего города или региона», - прокомментировал министр Александр Ткаченко.

Перечень проектов, рекомендованный экспертной группой, был определен с учетом: объективности и полноты информации, предоставленной в заявках, учитывая разработанную научно-проектную документацию по смете расходов; соблюдения принципа территориальности расположения памятников культурного наследия; объектов - памятников культурного наследия, на которых уже начаты работы по реставрации, консервации, ремонта, а также финансирования на текущий год.

Объявление о начале второго отбора проектов будет опубликовано на официальном сайте МКИП.

Утвержден перечень проектов из списка, которые в соответствии с рекомендацией экспертной группы будут в первую очередь реализованы в рамках проекта «Большая Реставрация» в 2021 году.

Сейчас МКИП работает над внесением изменений в законодательство, что позволит объектам коммунальной формы собственности принять участие в программе «Большая Реставрация».  
ForUm

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