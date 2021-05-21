Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 26 мая рассмотрит вопрос запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси, сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Отмечается, что в связи с вступлением в силу с 15 мая 2021 закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи» №1396-IX от 15.04.2021 года регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность, которая распредиляется на суточных и месячных аукционах на 2021, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

«Вместе с тем, Регулятор уделяет значительное внимание вопросу обеспечения безопасности поставок электрической энергии. В этом контексте ограничения импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества (Российской Федерации и Республики Беларусь), должно рассматриваться исключительно в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение безопасности поставок электроэнергии, в частности, в части соблюдения установленных графиков накопления угля производителями электрической энергии для подготовки к осенне-зимнему периоду», – подчеркнул в НКРЭКУ.

В комиссии подчеркнули, что согласованные позиции по этому поводу были оперативно наработаны Регулятором совместно с Министерством энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго» и компаниями-производителями электрической энергии ГП НАЭК «Энергоатом», ЗАО «Укргидроэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», «ДТЭК Энерго» во время проведения двух совместных мероприятий. При этом первое мероприятие было проведено 14 мая 2021, то есть еще до вступления в силу упомянутого закона, а второе - 19 мая, сразу после получения письма с позицией по этому вопросу Министерства энергетики Украины.

По результатам мероприятий Регулятор выносит на свое следующее заседание, которое состоится 26 мая 2021, проект постановления НКРЭКУ «О распределении пропускной способности межгосударственных связей».

Проектом постановления, в частности, предполагается временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах на 2021, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества. Вместе с этим предусматривается введение механизмов контроля за накоплением угля.

Как ранее сообщал ForUm, министр энергетики Герман Галущенко просит главу Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси на основании закона о сертификации «Укрэнерго» №1396-ІХ, предоставившего ему такое право.