По состоянию на утро 21 мая в Украине зафиксировано 4984 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1785 человек, летальных случаев – 202, выздоровели 12845 человек.
За сутки протестировано методом ПЦР 26154 человек, методом ИФА - 11454 человек, экспресс-тестами - 24969 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2175382 человека, выздоровели – 1929039, летальных случаев - 49 101, проведено 9970045 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.
Напомним, в Украине по состоянию на 20 мая 2021 года было зафиксировано 5165 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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