Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе. Также по итогам совещания в Херсоне президент поручил созвать заседание СНБО.

27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы.

В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина выходит из третьей волны заболеваемости COVID-19.

Мэр Киева Виталий Кличко допустил ослабление строгих ограничений в столице.

Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации.

В Кремле приветствуют желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но исключают обсуждение вопроса Донбасса.

МИД РФ высылает консула Украины Сергея Дирезу. Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории нашей страны лицом.

Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году.