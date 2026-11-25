Колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергій Дука надав показання у справі «Карфаген-2», хоча, згідно з законодавством, міг відмовитися і не відповідати на запитання, зокрема щодо себе. Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро, передає Ukrinform.

«Генерал-майор СБУ Сергій Дука мав право відмовитися давати показання під час допиту у справі «Карфаген-2». Українське законодавство гарантує підозрюваному право не давати показань і не відповідати на запитання, зокрема щодо себе», - зазначили у бюро.

У пресслужбі зауважили, що їм невідомо, чому Дука 18 листопада на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив, що його жодного разу не допитували.

Як повідомили у бюро, ця заява суперечить протоколу допиту. За документом, допит відбувся 4 листопада за участю адвоката, а Сергій Дука власноруч зазначив у протоколі, що дасть показання після ознайомлення з матеріалами, на яких ґрунтується підозра.

Нагадаємо, за даними Громадського, раніше на засіданні парламентської Тимчасової слідчої комісії Дука заявляв, що у справі про шахрайські кол-центри його жодного разу не допитували.

4 листопада НАБУ і САП повідомили про викриття схеми із надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Слідство вважає, що учасники злочинної організації регулярно платили окремим посадовцям СБУ, Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, щоб ті забезпечували безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів. Один з епізодів стосується мережі кол-центрів. У цьому ж провадженні розслідують виготовлення контрафактних сигарет і підроблення іноземної валюти.

У Нацполіції повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії.

Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.

5 листопада ВАКС обрав підозрюваному у справі першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 15 млн грн.

Ще одного фігуранта справи, Віталія Рибалка, суд узяв під варту без визначення застави.

Крім того, колишнього першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуку суд зааарештував із правом на заставу в 65 млн грн. НАБУ інкримінує йому участь у злочинній організації з використанням службового становища (ч. 3 ст. 255 КК України).

13 листопада Дука вийшов з СІЗО після внесення застави.