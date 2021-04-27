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Украина сегодня объявила о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По результатам прайсинга доходность нового выпуска установлена ​​на уровне 6,875% годовых. Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги «В» агентством Standard & Poor's и «В» - агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30-го апреля 2021 года.

BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами транзакции.

Привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

«Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте», - прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.
ForUm

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