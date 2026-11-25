Міністр оборони Євгеній Хмара під час офіційного візиту до Осло зустрівся з міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом й обговорив із ним посилення протиповітряної оборони України та підтримку її оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Сторони обговорили ситуацію на фронті, ключові потреби Сил оборони та подальшу підтримку української оборонної промисловості.

За даними міністерства, Норвегія посилює українську протиповітряну оборону, бойову авіацію та безпілотні спроможності, зокрема напряму фінансує виробництво українських дронів.

Під час зустрічі співрозмовники приділили увагу зміцненню захисту України від російського терору напередодні зими, зокрема від балістичних ракет і реактивних безпілотників.

Окремо міністри сфокусувалися на наступних кроках підтримки українського ОПК.

Як зазначається, Норвегія запускає механізм державної участі в норвезьких фондах, спрямованих на українську оборонну промисловість.

Хмара подякував Норвегії і Столтенбергу за послідовну підтримку України та особисте лідерство.

«Норвегія - один із наших найнадійніших партнерів. Її підтримка відповідає найбільш критичним потребам фронту: ППО, дрони, авіація. Особливо цінуємо готовність інвестувати безпосередньо в українське оборонне виробництво», - зазначив він.

Також Хмара підкреслив, що Україна вже зробила великий крок у розвитку власних технологій та оборонної промисловості. Зараз завдання - масштабувати ці рішення разом із партнерами та будувати взаємовигідну співпрацю.

ForUA нагадує, Україна та Норвегія запустили та масштабують новий засіб ППО - пускову установку DESNA, яка вже працює в Україні.