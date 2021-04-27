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Украинского депутата Алексея Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ на три месяца по жалобе главы российской делегации.

«Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии», - написал он в Facebook.

Жалоба главы российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал Путина и призвал граждан РФ прекратить его правление, а также опубликовал в Facebook видео с оскорблениями в адрес Толстого.

 
ForUm

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