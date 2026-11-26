В Україні у четвер, 26 листопада, буде хмарно з проясненнями, мокрий сніг та дощ очікуються лише на Закарпатті, Прикарпатті й Одещині. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"26 листопада в Україні тиск зростатиме й погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем. З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, в Україні істотні опади не прогнозують, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.

Уночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла.

У Києві та області 26 листопада без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°; на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.