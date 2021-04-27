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27 апреля в 16:00 горные спасатели нашли тело туриста-киевлянина, заблудившегося в районе горы Гемба 13 февраля. Об этом сообщает ГосЧС.

Тогда 40-летний мужчина вместе с товарищем вместе вышли в горы, чтобы покататься на лыжах, но в условиях плохой видимости друзья заблудились. Пытаясь найти дорогу, они потеряли друг друга.

На следующий день после обеда спасатели нашли первого туриста. Поисковые работы второго продолжались 21 день, до 5 марта.

Впоследствии, когда сошел снег, спасатели возобновили поиски, и сегодня погибшего нашли в ущелье у ручья у подножия горы Магура-Жиде.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий тело мужчины будет транспортировано в село Березники.

К поискам 27 апреля привлекались 10 спасателей и 2 единицы техники горных поисково-спасательных отделений Ужгорода и Мукачево.
ForUm

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