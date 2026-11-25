Президент США Дональд Трамп розсміявся у відповідь на питання щодо заяви президента Володимира Зеленського про те, що спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф наполягають на якнайшвидшому укладенні угоди про завершення війни Росії проти України й хотіли б досягти її до січня.

Трамп відповів на запитання питанням: "Хто це сказав?", - сказав, посміхаючись, американський президент і обмінявшись поглядом з одним із старших помічників, сказав: "Що він хоче, щоб я зробив?".

За словами Трампа, конфлікт затягнувся, оскільки для танго потрібні двоє, повідомляє New York Post.

"У мене немає жорстких термінів. Просто хотілося б, щоб це закінчилося. Розумієте, це нас не стосується. Я б із задоволенням завершив це сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож подивимося, що буде. Іноді здається, що Путін готовий, а Зеленський - ні. Іноді Зеленський дуже хотів би це завершити, а Путін не готовий. Залежить від дня", - сказав він.

Фото: ОП.