Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржить у Федеральному суді Швейцарії рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкриває Росії шлях до участі в чемпіонаті світу наступного року. Про це повідомляє Reuters.

Росію відсторонили від змагань під егідою IIHF у 2022 році після повномасштабного вторгнення в Україну.

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Російської федерації хокею щодо відсторонення російських команд від змагань IIHF у сезоні 2026–2027 років. Суд дійшов висновку, що IIHF не надала достатніх доказів на підтвердження того, що міркування безпеки вимагають подальшого недопуску російських команд.

Як повідомляють ЗМІ, IIHF оскаржує це рішення через те, що двоє з трьох арбітрів CAS, які розглядали справу, нібито не повідомили про свої зв'язки з Росією.

«Рішення ґрунтується на занепокоєнні щодо незалежності та неупередженості двох із трьох арбітрів у складі колегії CAS, особливо після того, як нещодавно з'явилася інформація про їхні потенційні зв'язки з Росією. Враховуючи важливість цього рішення та його наслідки для міжнародного хокею, IIHF вважає абсолютно необхідним розглянути це питання у Федеральному суді Швейцарії», – йдеться в заяві IIHF.

Хоча рішення CAS вважаються остаточними, спортивні організації можуть оскаржити їх у Федеральному суді Швейцарії за наявності передбачених законом правових підстав.

CAS визнав неоднозначну реакцію на своє рішення, однак наголосив, що воно ґрунтувалося виключно на наданих доказах.

Австрія, Чехія, Данія, Фінляндія, Латвія, Норвегія та Швеція заявили, що відмовляться грати проти російської збірної. Один зі спонсорів турнірів IIHF, компанія AJ Products, уже відмовився від співпраці, тоді як інші заявили, що можуть наслідувати цей приклад у разі допуску Росії.

Росія не братиме участі в молодіжному чемпіонаті світу 2027 року, який відбудеться наступного місяця в Канаді. Канадська влада заявила, що не дозволить в'їзд російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, які прибудуть на змагання, навіть за наявності чинних віз.

Російські спортсмени також не зможуть в'їхати до Чехії, яка в січні прийматиме жіночий чемпіонат світу з хокею серед гравців віком до 18 років.

Як повідомлялося, IIHF відсторонила збірні Росії та Білорусі від міжнародних хокейних змагань після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Своєю чергою Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію російської сторони та зобов'язав IIHF допустити команди РФ до міжнародних змагань.