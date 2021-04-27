Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, в мероприятии приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, главы госадминистраций указанных областей, руководители всех силовых ведомств и представители их региональных подразделений.

В начале совещания Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского бойца в результате подрыва военного автомобиля на взрывном устройстве и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент рассказал, что побывал на позициях украинских военнослужащих на административной границе с оккупированным Крымом, и отметил, что защитники сохраняют боевой дух. «Наши семьи, дети могут быть в покое», - сказал Зеленский. Секретарь СНБО доложил о ситуации с безопасностью на админграницах с временно оккупированным Крымом и в указанных областях. Участники совещания обсудили оперативную обстановку в этих регионах и готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь доложил об обеспечении безопасности гражданского населения. По результатам совещания Президент Украины поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.