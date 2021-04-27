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МИД РФ высылает консула Украины Сергея Дирезу.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Москве, передает УНИАН.

«МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при Посольстве Украины - это Сергей Игоревич Диреза. Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключённых», - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.


 
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