МИД РФ высылает консула Украины Сергея Дирезу.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Москве, передает УНИАН.
«МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при Посольстве Украины - это Сергей Игоревич Диреза. Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключённых», - отметили в посольстве.
Ранее сообщалось, что Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве.
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