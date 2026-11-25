Україна почала застосовувати нові зенітні ракетні комплекси «Десна», створені у співпраці з Норвегією. Системи вже використовують для знищення російських безпілотників, зокрема реактивних. Норвегія планує розширити постачання, щоб посилити протиповітряний захист більшої кількості українських територій, повідомляє NRK.

Міністр оборони України Євгеній Хмара заявив, що «Десна» вже працює та демонструє ефективність у боротьбі з безпілотниками. За його словами, сторони обговорили можливість подальшого масштабування проєкту.

Глава оборонного відомства Норвегії Торе Сандвік повідомив, що протягом останніх місяців його країна закупила та передала Україні кілька таких комплексів. Норвезький уряд працює над розширенням програми, щоб системи могли прикривати більше українських територій.

До розробки комплексу залучили українських фахівців та норвезьку оборонну компанію Kongsberg. Система поєднує українські ракети й пускові установки з норвезьким центром управління вогнем. За словами Сандвіка, одна з переваг розробки — нижча вартість ракет порівняно з традиційними зенітними перехоплювачами. Крім того, українські боєприпаси можна виробляти великими партіями. Новий комплекс має доповнювати системи ППО NASAMS, які Україна використовує з 2022 року.

Довідка: у вересні на оборонній виставці MSPO у Польщі «Укроборонпром» представив зенітну ракету РК-2ПЗ. Її розробили на основі української протитанкової ракети «Бар'єр». Цей боєприпас призначений для використання в комплексі «Десна» та модернізованих ЗРК «Стріла-10».

«Десна», ймовірно, використовує 130-міліметрову ракету РК-2ПЗ із сімейства РК-2. Вона має лазерне наведення та оснащена датчиками безконтактного підриву. Водночас точні характеристики ракети офіційно не розголошуються.

Аналітики припускають, що новий боєприпас може стати дешевшою альтернативою американським ракетам AIM-9, AIM-120 та AMRAAM-ER, які використовуються в системах NASAMS. Ці перехоплювачі залишаються дорогими та затребуваними, зокрема для потреб бойової авіації.

Саме тому застосування українських ракет проти російських безпілотників може допомогти економити дефіцитні боєприпаси західного виробництва.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна і Німеччина досягли попередніх домовленостей щодо поставок ракет-перехоплювачівю