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Если ситуация с распространением коронавируса в столице не будет ухудшаться, городские власти не исключает ослабление строгих ограничений, которые были введены до 30 апреля. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям города, которая состоит из эпидемиологов, вирусологов и других специалистов. Они примут решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Мы не исключаем ослабления введенных ограничений. Локдаун дал положительные результаты. Но расслабляться рано! Есть много рисков. Этот вирус очень опасен и агрессивен. Как видим, все чаще от него умирают не только пожилые люди, но и молодеж. Только на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерли более 300 человек», - отметил Кличко.

Он также отметил, что введенный локдаун - вынужденный шаг, ведь ситуация с заболеваемостью в столице была критической.

«Я постоянно общаюсь с представителями малого и среднего бизнеса. Я понимаю, что они несут очень большие потери, убытки. Как и город. Столица только в первом квартале этого года недополучила уже более 2,5 миллиарда гривен в бюджет. Но нам надо всем вместе бороться с распространением болезни. Сегодня самое главное - сохранить здоровье и жизни людей», - подчеркнул Кличко.
ForUm

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