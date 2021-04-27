В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1650 человек, летальных случаев – 432, выздоровели - 17391 человек, осуществлено тестирований за сутки - 72 239 (в том числе методом ПЦР - 35761, методом ИФА - 15133 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21345).

За все время пандемии в Украине заболели 2038248 человек, выздоровели – 1596829, летальных исходов - 42 950, проведено 9292051 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

За сутки 26 апреля в Украине привито против COVID-19 11100 человек.

539 126 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

Киев - 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;

Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область - 251 случай / 108 прививок;

Львовская область - 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;

Ривненская область - 452 случая / 190 прививок;

Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививки;

Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.

Напомним, в Украине по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, было зафиксировано 5062 новых случая заболевания COVID-19.