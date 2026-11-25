У польському місті Бидгощ група невідомих напала на двох українських підлітків. Унаслідок побиття 15-річна дівчина отримала перелом носа. Поліція перевіряє, чи був напад мотивований національною ненавистю.

Про інцидент повідомляє Radio PiK із посиланням на місцевих правоохоронців.

У поліції Бидгоща підтвердили, що отримали заяву про образи на ґрунті національної належності щодо 15-річної громадянки України та її хлопця, який перебував разом із нею.

За словами речниці міської комендатури поліції Лідії Ковальської, напад стався 21 листопада між 20:00 та 21:00 на території торговельного центру на вулиці Війська Польського.

Подробиць правоохоронці поки не розголошують. Водночас, за неофіційною інформацією Radio PiK, до нападу причетна група поляків. Спочатку невідомі чіплялися до українських підлітків у торговельному центрі, штовхали їх і ображали словесно. Після того як молоді люди вийшли з будівлі, нападники побили їх. У дівчини діагностували перелом носа.

Поліція розслідує обставини події. Правоохоронці вже опитали свідків і вилучають записи камер відеоспостереження торговельного центру.

Це не перший випадок нападу на українських підлітків у Польщі. У серпні в Лодзі затримали двох місцевих жителів, які побили 15-річного українця під час відпочинку біля водойми. Їм уже висунули обвинувачення. Обом загрожує до п’яти років позбавлення волі.