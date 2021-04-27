Украина выходит из третьей волны заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. По сравнению прошлой недели с позапрошлой количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч... Также количество госпитализированных по сравнению прошлой недели с позапрошлой уменьшилось почти на 3 400 человек. Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется», - сказал Степанов.

Министр сообщил, что уровень заболеваемости снижается во всех регионах и Киеве, уровень загруженности коек в больницах, оказывающих медпомощь больным COVID-19 превышает установленные показатели только в Донецкой области. По словам Степанова, общий показатель загруженности коек в больницах по стране составляет 52%. На красном уровне эпидопасности находится 10 областей, 9 - в оранжевой зоне, 6 регионов - в желтой.

Напомним, 14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина преодолела пик третьей волны пандемии коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.