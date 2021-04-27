также в разделеОбщество
В Пентагоне считают, что еще рано оценивать заявления РФ об отводе войск 15
СМИ: Степанова собираются отправить в отставку 9
Степанов: Два украинских препарата могут стать основой для COVID-вакцины 16
Епифаний призвал людей из группы риска не посещать храмы на праздники 10
В Украине зафиксировано 7915 новых случаев COVID-19 21
26 апреля. Картина дня 22
РФ оставила в Черном море два больших десантных корабля после учений в Крыму 16
Зеленский предупредил об угрозе новой волны COVID-19 после Пасхи 19
На завтра в Украине – снег и заморозки 22
Иммунолог: Тест на антитела после COVID-вакцинации сдавать не нужно 27
Зеленский: Договоренность о перемирии находится на финальной стадии 18
Северо-Крымский канал переходит в подчинение Минагрополитики 38
Дело Игоря Гладковского направлено в суд 12
Епифаний рассказал, получит ли ПЦУ Благодатный огонь в этом году 20
СБУ обнародовала секретные документы об аварии на ЧАЭС 24
Названы даты дополнительной сессии ВНО-2021 12
Гладковский-младший прибыл в САП 17
Некоторых журналистов не пускали на защиту диссертации Кивы 37

Украина выходит из третьей волны заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Наша страна начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. По сравнению прошлой недели с позапрошлой количество заболевших уменьшилось с почти 92 тысяч до 77 тысяч... Также количество госпитализированных по сравнению прошлой недели с позапрошлой уменьшилось почти на 3 400 человек. Эти цифры говорят о том, что ситуация стабилизируется», - сказал Степанов.

Министр сообщил, что уровень заболеваемости снижается во всех регионах и Киеве, уровень загруженности коек в больницах, оказывающих медпомощь больным COVID-19 превышает установленные показатели только в Донецкой области. По словам Степанова, общий показатель загруженности коек в больницах по стране составляет 52%. На красном уровне эпидопасности находится 10 областей, 9 - в оранжевой зоне, 6 регионов - в желтой.

Напомним, 14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина преодолела пик третьей волны пандемии коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 27 апреля зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
19
Теги