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Министерство иностранных дел Украины объявило консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории нашей страны лицом, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«МИД выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata. Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины», – говорится в сообщении.

В МИД полностью исключили голословные обвинения о том, что объявленный persona non grata украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. «Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 г. и постоянную дипломатическую практику», – отметили в министерстве.

В ответ МИД Украины объявило консула генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021.

«В случае продолжения российской стороной провокаций против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России, оставляем за собой право на дальнейшие действия в ответ», – сказано в сообщении.

Напомним, Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в Москве Сергея Дирезу.
ForUm

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