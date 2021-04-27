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В Кремле приветствуют желание президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но исключают обсуждение вопроса Донбасса. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве, передает УНИАН.

«Желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Это – первое. Второе, замруководителя администрации (президента РФ) Козак находится в постоянном контакте с Офисом президента Украины. Третье, абсолютно четко было изложено президентом (РФ) его отношение к инициативе поговорить в плане наполнения (встречи). Такой диалог может касаться только проблематики двухсторонних отношений», - сказал Песков, отвечая на вопрос, начались ли переговоры касательно подготовки такой встречи, о чем накануне заявил Зеленский.

По словам Пескова, этот диалог не может проходить для поиска урегулирования конфликта на Донбассе.

«Россия не является стороной этого конфликта. В Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть только реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик», - заявил он.

На вопрос, может ли быть изменено место проведения встречи с Москвы на другой город, Песков ответил: «Мне неизвестно о том, чтобы какие-то конкретные в этом плане предложения транслировались из Киева в Москву. По крайней мере, до сих пор».

«Если мы правильно поняли, президент Украины говорил о том, что Донбасс нужно обсуждать – для этого нужна встреча. Это не совсем коррелируется с предложением президента России о наполнении таких контактов», - сказал он и добавил, что нужно еще прояснить много деталей.

На вопрос, что могло бы стать итогом такой встречи, если Россия выносит за скобки переговоры по Донбассу, Песков сказал: «Это зависит от того, как в Киеве понимают суть двухсторонних отношений, предтечу двухсторонних отношений и будущее двухсторонних отношений, насколько эти отношения нужны народу Украины. Безусловно, президент Путин неоднократно говорил, что мы заинтересованы в налаживании и продолжении добрых отношений со всеми странами, особенно с нашими соседями».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в любой точке украинского Донбасса.

Путин на это ответил, что по вопросу Донбасса Украине нужно договариваться с «руководителями» так называемых «ЛНР» и «ДНР» и лишь по другим темам обращаться непосредственно в Москву.

Зеленский отверг предложение Путина обсуждать вопросы войны на Донбассе с представителями так называемых «ДНР» и «ЛНР». 
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