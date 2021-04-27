Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции военнослужащих на административной границе с временно оккупированной Автономной Республикой Крым.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Капитан Руслан Марышев ознакомил Зеленского с оперативной обстановкой и системой укреплений на админграницах АР Крым.

На передовой Зеленский осмотрел блиндаж и окопы и коротко пообщался с военнослужащими, которые несут здесь службу. Президент поинтересовался уровнем обеспечения условий пребывания бойцов на позициях.

Также он посетил базовый лагерь украинских военных вблизи села Чаплинка, где ознакомился с условиями размещения личного состава.

В модульном городке Зеленский осмотрел спальный, санитарный модули и полевой спортивный зал. В санитарной части пообщался с дежурными врачами, спросил об обеспечении медоборудованием и лекарственными средствами, а также поинтересовался эпидемическим состоянием и ходом вакцинации среди военных.

«Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии – техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска уходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны», - сказал Зеленский.

Также он передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.