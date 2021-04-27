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Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба ООС.

Воинов доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.
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