Сегодня, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы, сообщил пресс-центр штаба ООС.
Воинов доставили в лечебное учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время