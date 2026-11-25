Страхування воєнних ризиків, розширення фінансування бізнесу та залучення інвестицій у розвиток енергетики обговорили під час зустрічі міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка з делегацією Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на чолі з віцепрезидентом з банківської діяльності Маттео Патроне. Про це повідомляє Мінекономіки.

"Зважаючи на потреби України напередодні складної зими, сторони зосередилися на можливостях мобілізації капіталу й залучення приватних інвестицій в умовах війни. Одним із ключових напрямів стала співпраця у сфері страхування воєнних ризиків та забезпечення фінансування відновлення", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, учасники зустрічі розглянули створення Фонду підтримки бізнесу, який забезпечив би доступні страхові та кредитні інструменти для постраждалого бізнесу, а також можливість поєднання цих інструментів з чинними програмами ЄБРР.

В цьому контексті також обговорили можливості розширення Ukraine Recovery Guarantee Fund (URGF). Наразі фонд допомагає страхувати воєнні ризики для вантажів в окремих секторах. Надалі гарантії можуть поширити на основні засоби підприємств, а також розширити перелік галузей, охоплених програмою. Це дасть змогу посилити захист бізнесу та його інвестицій в енергетичні й виробничі потужності.

Окремо сторони обговорили розширення програм розподілу ризиків у межах механізму Ukraine Investment Framework (UIF), що дозволило б зробити фінансування доступнішим для більшої кількості підприємств, зокрема компаній середньої капіталізації.

Як повідомляв ForUA, ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії банк уже виділив 10,5 млрд євро на підтримку української економіки, насамперед у сферах енергетичної безпеки, розвитку приватного сектору та відновлення критичної інфраструктури.