Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение «нормандского саммита».

Лучшим путем вернуть мир в Украину является вступление страны в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech в объеме 117 тысяч доз поступила в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

На майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим», заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Президент Франции Эмманюель Макрон может сделать сейчас искусственное дыхание «нормандскому формату». Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве активистов Майдана Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

Антимонопольный комитет Украины начал дела против АО КБ «Приватбанк» и АО «Ощадбанк» по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг эквайринга.

В Украине по состоянию на 16 апреля зафиксировано 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1609 киевлян.

В Донецкой области пограничники проводят тренировки по ведению оборонительных действий.