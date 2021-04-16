Бориспольский горрайонный суд Киевской области приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, обвиняемого в похищении и убийстве активистов Майдана Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко.

Об этом сообщил бывший народный депутат Игорь Луценко, передает УНИАН.

«Сегодня Бориспольский городской районный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, которому инкриминируют похищение и убийство Юрия Вербицкого и меня во время событий Майдана. Признали виновным в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям (ст. 340, ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 146, 127)», - написал он.

Также Луценко отметил, что прокуратура выдвигала также обвинения Волкову в убийстве и создании организованной преступной группировки, но суд это не поддержал.

Он отметил, что данное судебное решение суда - решение первой инстанции, и оно вступит в силу не раньше, чем состоится рассмотрение в апелляции.

По его словам, «по этому делу в СИЗО сейчас еще находятся три человека, кроме них, под судом один - очно, другие два - заочно».

Луценко подчеркнул, что большинство похитителей, а особенно из числа организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас скрываются в России.

21 января 2014 года Луценко и Вербицкого «титушки» похитили из Александровской больницы и вывезли из Киева. После пыток их бросили в лесу.

Вербицкий от полученных травм скончался. 22 января 2014 года его тело обнаружили в лесу под Гнедином Бориспольского района Киевской области.

Подозреваемый в организации похищения, пытках Вербицкого и Луценко «титушку» Волкова взяли под стражу в июле 2017 года.

По данным прокуратуры, Волков контактировал с непосредственным руководителем (организатором и координатором) похищения - Неживовым. Во время одного из контактов Волков находился в офисе Алексея Чеботарева, которого правоохранители подозревают в организации и координации действий «титушек». Преступление совершила группа лиц, большинство из которых скрывается от следствия и суда.

28 декабря 2020 года прокуратура направила в суд обвинительные акты против Сергея Мысливого и Ивана Новотного. Им инкриминируют участие в преступной организации, которая была создана для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также воспрепятствование проведению мирных собраний во время Евромайдана.

Отдельно Мысливому инкриминируется убийство Вербицкого, а также использование и подстрекательство к подделке официальных документов, в частности паспорта гражданина Украины.

С момента задержания в марте 2020 года Мысливый и Новотный содержатся под стражей.