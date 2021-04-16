В Донецкой области пограничники проводят тренировки по ведению оборонительных действий, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, проводятся стрельбы из группового оружия, выдвижение в район действий и тактические элементы обороны.

В частности на днях во время выдвижения в район учений экипажи боевых машин совершили марш по пересеченной местности. Экзамен весенним бездорожьем прошли водители и техника, которые доставили подразделение в определенный район.

Расчеты станковых и противотанковых гранатометов отрабатывали упражнения боевой стрельбы, а их командиры тренировались в управлении огнем при отражении нападения противника.

Кроме стрельб значительное внимание уделено и тренировке тактики действий. С персоналом Донецкого пограничного отряда также проведены занятия по охране и обороне позиций, с обязательным устройством полевых укреплений. Упражнялись пограничники и в тактической медицине, твердые знания которой без преувеличения спасают жизни.