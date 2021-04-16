также в разделеСтолица
Кличко сказал, продлят ли снова карантин в Киеве 9
Адвокатам разрешили ездить общественным транспортом без спецпропусков 9
В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок в кафе 14
Власти Киева опубликовали карту подземных укрытий 26
В Киеве за сутки обнаружили 1625 новых случаев COVID-19 21
В КГГА оценили возможность продления локдауна после 30 апреля 36
В Киеве – почти полторы тысячи новых больных COVID 15
Киев продлил строгий карантин до конца апреля 37
В Киеве задержали врачей на взятке за выдачу тела умершей от COVID-19 18
Киев продлил запрет на проведение ярмарок 14
На территории и у руководства ВДНХ в Киеве проводятся обыски 41
В Раде надеются, что скоро Киев выйдет из красной зоны карантина 15
В Киеве коронавирус обнаружили еще у 1503 человек 16
В Киеве возобновит набор первоклассников в школах в мае 20
В Украину идет похолодание с мокрым снегом 18
Решение по дальнейшему карантину в Киеве примут 14 апреля 16
Кличко объяснил, почему хочет ограничить передвижение между регионами 45
Ткаченко хочет знать, кто разрешил снести 120-летний дом купца Уткина 43

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1609 киевлян, 49 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183 300», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 больных коронавирусом. А также госпитализировали 371 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений в сутки попали 527 человек. Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирус преодолели 114 396 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 320, в Днепровском - 294 и в Деснянском районе – 190 случаев.

«Как видим, не уменьшается существенно и количество госпитализированных пациентов. А соответственно - нагрузка на медицинскую систему столицы. Сегодня в больницах города - 4079 больных коронавирус. 3020 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12