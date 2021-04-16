В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1609 киевлян, 49 человек умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«Всего за период пандемии в столице 4121 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 183 300», - сообщил Кличко.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 156 больных коронавирусом. А также госпитализировали 371 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений в сутки попали 527 человек. Выздоровели за прошедшие сутки в Киеве 1156 человек. Всего коронавирус преодолели 114 396 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 320, в Днепровском - 294 и в Деснянском районе – 190 случаев.

«Как видим, не уменьшается существенно и количество госпитализированных пациентов. А соответственно - нагрузка на медицинскую систему столицы. Сегодня в больницах города - 4079 больных коронавирус. 3020 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную Кличко.