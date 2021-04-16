В Украине по состоянию на 16 апреля зафиксировано 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За прошедшие сутки госпитализировано – 4 348 человек; летальных случаев - 433; выздоровели 12 054 человека.
За все время пандемии в Украине заболели - 1921244 человека; выздоровели - 1465820; летальных случаев - 39096.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1609), Харьковской (1377), Львовской (1365), Днепропетровской (1332) и Одесской (1315) областях.
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