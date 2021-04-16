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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в Париже призвали Россию отвести войска от границы с Украиной.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в заявлении на сайте немецкого правительства.

«Канцлер, президент Макрон и президент Зеленский обсудили, в частности, ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины. Они разделили озабоченность по поводу роста российских войск на границе с Украиной и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали к отведению этих подкреплений с целью деэскалации ситуации», - говорится в заявлении.

Канцлер Германии и президент Франции подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они подчеркнули необходимость полного выполнения Минских договоренностей с обеих сторон и заявили, что Германия и Франция продолжат свои усилия в нормандском формате», - отметили в канцелярии Меркель.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

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