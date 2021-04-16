Первая партия вакцины Pfizer/BioNTech в объеме 117 тысяч доз поступила в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX, сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

«Прививки вакциной Comirnaty начнется уже 18 апреля из Киевской области. С 19 апреля – по всей Украине. Ею в первую очередь будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Потом – работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников», - написал он в Facebook.

Вакцину распределят таким образом: по 1170 доз в каждую из областей и Киев.

Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов.

«Для перевозки первых 117 тыс. доз вакцины от Pfizer, которые Украина получила в рамках международной инициативы СOVAX, по результатам открытого тендера проектуа «Безопасные и доступные лекарства» (SAFEMed, USAID) выбрали частную логистическую компанию ООО «Фармасофт», - напомнил Ляшко.

Логистическая компания еженедельно (при необходимости чаще) будет доставлять партии вакцины с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 ° C до -80 ° C, в региональные склады.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60 ° C.

Из региональных складов партии предварительно размороженной вакцины будут забирать работники мобильных бригад, складывать ее в прочие или термоконтейнеры с температурным режимом от + 2 ° C до + 8 ° C и выезжать в места проведения прививки.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады дожны убедиться, что зафиксировано время и дату размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Срок хранения в термически устойчивой транспортной таре (термоконтейнере), что обеспечивает поддержание температуры меньше -60 ° C - до 30 дней с момента доставки, при условии регулярного пополнения термоконтейнера сухим льдом.