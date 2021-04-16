Президент Франции Эмманюель Макрон может сделать сейчас искусственное дыхание «нормандскому формату». Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Le Figaro, отвечая на вопрос мертв ли «нормандский формат».

«Мне кажется, что Нормандский формат был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России», - сказал Зеленский.

По его словам, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонний контактной группе в Минске, «они все блокируют».

Так, в конце 2019 договорились о конкретных шагах, например, открыть КПВВ для того, чтобы люди с оккупированной части Украины могли идти (на подконтрольную украинскому правительству территорию, - ред.) и получать различные административные услуги.

«С начала моего президентства мы открыли четыре современных сервиса КПВВ с новыми дорогами. На этих КПВВ предоставляется более 80 услуг: пенсии, банковские услуги, почта, телефоны, пополнение счета. Все, что нужно, даже комната матери и ребенка - все есть. Они должны были сделать то же самое - они ничего не открыли. Как был до нормандской встречи один КПВВ, где был разрушен мост... Ничего с этого момента они не открыли. У них там, не знаю, на каком уровне, но мы видим - они могут открыть. Как мы проверяли - когда гуманитарные грузовики едут, они открывали (КПВВ, - ред.). Но они назло не пускают людей. И всегда у них есть причина - COVID, спецрежим, что угодно. О КПВВ – это один из ответов на вопрос, хочет ли Россия прекращения», - сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Россия заблокировала процесс взаимного освобождения.

«Далее мы договорились о режиме прекращения огня. Самый главный момент - в «Минске» он был первым пунктом – прекращение огня. Мы понимаем, что без этого не может начаться ничего. Какие разговоры, обмены, выборы, границы, если стреляют?» - сказал президент.

«Я спрашиваю в третий раз: хочет Россия остановить войну? Посмотрите на фото со спутника - и это ответ», - резюмировал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, посетит Францию, где встретится с президентом страны Эммануэлем Макроном.