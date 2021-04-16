Антимонопольный комитет Украины начал дела против АО КБ «Приватбанк» и АО «Ощадбанк» по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке услуг эквайринга. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«АМКУ уже некоторое время проводит детальное исследование рынка эквайринговых услуг, в том числе - в части установления размера одной из составляющих этих услуг - ставки интерчендж. В ходе этого исследования Комитетом обнаружено, в частности, несоответствие действий определенных участников рынка законодательству о защите экономической конкуренции путем установления завышенной комиссии за услуги эквайринга», - говорится в сообщении.

Осуществлять безналичные расчеты за товары потребителям позволяет услуга эквайринга. При оплате покупателем стоимости товара с использованием электронных платежных средств, торговец предоставляет ему такую ​​возможность путем осуществления оплаты через платежные терминалы, подключенные к платежной системе. С этой целью торговцы сотрудничают с банками, которые являются участниками платежной системы и получили статус эквайера. Условиями договора между банком-эквайером и торговцем предусмотрена уплата последним услуги эквайринга.

В свою очередь, банки-эквайры оплачивают банкам-эмитентам (выпускают платежные карточки) межбанковскую комиссию – интерчендж, размер которой устанавливается международными платежными системами (для всех банков одинаков, но различен для типа карты, вида деятельности торговца и т.д.). Всю сумму такой комиссии получает банк-эмитент.

Если банк-эмитент и банк-эквайер - один и тот же банк, при расчетах не проходит межбанковская операция, а поэтому не возникает оснований включать в тариф по эквайрингу комиссионное вознаграждение интерчендж.

В течение 2018-2020 годов услуги эквайринга предоставляли около 30 банков, то есть отечественный рынок был потенциально конкурентным.

Однако, именно АО КБ «Приватбанк» и АО «Ощадбанк» имеют возможность предоставлять услуги эквайринга с территориальным покрытием по Украине в полном объеме. Поэтому крупнейшие торговцы обычно выбирают услуги одного или сразу двух этих банков.

Такое положение АО «Ощадбанк» и АО КБ «Приватбанк» имеют структурные признаки монопольного (доминирующего) на рынке услуг эквайринга. Окончательное определение Комитетом положения ответчиков по делам (в частности, это - единоличная или коллективная монополия) будет установлено в ходе соответствующего расследования. Сейчас уже известно, что банки устанавливали завышенные комиссии по операциям, которые не несут расходы на интерчендж. То есть, при отсутствии необходимости платить интерчендж, банк-эквайер не менял размер комиссии за эквайринг.

«Соответственно, торговец платил одинаковый размер комиссии, независимо от наполнения услуги. Указанное имело следствием установление завышенных тарифов за услуги, которые осуществляются в пределах одного банковского учреждения. Такие действия субъектов, имеющих структурные признаки монопольного (доминирующего) положения были расценены Комитетом как возможное нарушение конкурентного законодательства», - резюмировали в АМКУ.