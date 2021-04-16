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На майские и пасхальные праздники в Украине будет действовать «особый режим», заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Украина 24».

«Для нас важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей.

Британский и южноафриканский штаммы сверхагрессивны, очень тяжелое течение болезни», - заявил он.

Напомним, с 24 февраля Украина вернулась к адаптивной модели карантина. В зависимости от эпидемической ситуации на территории страны или отдельных регионов устанавливается «зеленый», «желтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности.
ForUm

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