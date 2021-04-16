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Лучшим путем вернуть мир в Украину является вступление страны в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью газете Le Figaro, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Сегодня Украина нуждается в действиях. И лучше всего для этого - дать нам План действий по членству в НАТО. Наши Вооруженные силы сдерживают единственную агрессию в Европе, мы выстояли уже более 7 лет и постоянно совершенствуемся. Это точно не секрет для тех наших друзей из НАТО, которые приезжают в Украину, участвуют в совместных учениях с нашими военными, проводят тренинги», – отметил он.

При этом, по словам Зленского, в Украине понимают, что страна должна соответствовать стандартам НАТО, и проводят необходимые реформы. «Однако нельзя сводить все только к реформам, и особенно сейчас, когда явно не реформы способны не допустить расширения российской агрессии», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал ForUm, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на то, что НАТО выполнит обещание относительно будущего членства Украины в Альянсе.
ForUm

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