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Основной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции и Германии была ситуация с безопасностью на Донбассе и проведение «нормандского саммита».

Как сообщает «Европейская правда», об этом он рассказал на брифинге в Париже.

«Мы проговорили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, которая действовала с 20 июля и действовала очень неплохо, но где-то со второй половины декабря мы увидели осложнение ситуации на контактной линии и временно оккупированной территории. Все эти случаи я рассказал подробно господину Макрона, а затем и госпоже Меркель», - сказал Зеленский.

Журналистка спросила Зеленского, что бы он сказал российскому президенту Владимиру Путину, если бы он присоединился к разговору. «Подключения Путина не было, поэтому мне сложно ответить, что бы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились по вопросу безопасности ситуации на востоке Украины и деоккупации наших территорий», - добавил он.

Личные переговоры президентов Украины и Франции затянулись настолько, что от одного из форматов встречи пришлось отказаться.

 

 
ForUm

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