Наращивание российских войск у границы Украины составляет для нашей страны реальную угрозу. Об этом заявил представитель Главного управление разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

Съемочная группа британского телеканала Sky News побывала возле нового лагеря российских войск под Воронежем (РФ) и на железнодорожной станции Масловка, где разгружаются эшелоны с техникой недалеко от украинской границы.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель подтвердила, что Владимир Зеленский направил запрос президенту России Владимиру Путину на предмет переговоров о необходимости снижения эскалации на Донбассе сразу после гибели четверых украинских военнослужащих в результате обстрела под поселком Шумы Донецкой области 26 марта.

Украина инициировала совместное заседание обоих постоянно действующих директивных органов ОБСЕ - Постоянного совета и Форума безопасности сотрудничества - для рассмотрения вопроса существенного увеличения военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях.

Европейский Союз поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе во вторник, 13 апреля, для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Окружной суд в Варшаве в понедельник не продлил арест бывшему и.о. председателя Укравтодора Славомиру Новаку, подозреваемому в коррупции.

Россия не выполнила требования Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, отказавшись разъяснять причины наращивания военного присутствия у границ Украины и на оккупированных территориях страны, заявили в Министерстве иностранных дел.

Соединенные Штаты предупредили о «последствиях», если Россия «будет действовать необдуманно или агрессивно» в отношении Украины.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает варварством снос исторического здания купца Уткина в Киеве.

В Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года зафиксировано 7856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 537 больных коронавирусом.

Ивано-Франковский окружный административный суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе, заявил кандидат в народные депутаты от партии «За майбутнє» Александр Шевченко.