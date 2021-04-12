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Европейский Союз поддерживает шаги Украины на фоне напряженности на Донбассе и у украинских границ и призывает Россию воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Об этом на брифинге в Брюсселе в понедельник заявил представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, сообщает «Европейская правда».

Стано сказал, что ЕС, его государства-члены и институты очень внимательно следят за развитием событий и серьезно обеспокоены ухудшением ситуации на Востоке Украины и движением российских войск у украинской границы и в незаконно аннексированном Крыму.

«ЕС несколько раз призывал к деэскалации. Мы отметили, что полное выполнение Минских договоренностей является единственным путем к политическому и мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Мы приветствуем в этом контексте усилия и важные шаги Украины и президента Зеленского», - сказал Стано.

Он добавил, что ЕС призывает Россию воздержаться от эскалации.

«Мы призываем российские власти воздержаться от любых шагов, которые приведут к дальнейшей напряженности, и ускорить со своей стороны усилия по имплементации Минских договоренностей», - заявил Стано.

«Мы надеемся, что не будет эскалации, а не будет конфликта - это было бы действительно неприемлемо, и все контакты, которые сейчас осуществляются, а также дипломатические усилия, направлены на предотвращение этого», - добавил представитель ЕС.

Стано напомнил, что Украина станет одной из тем обсуждения встречи министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в режиме видеоконференции в следующий понедельник.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО 13 апреля из-за агрессии РФ.
ForUm

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