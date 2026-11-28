Російські війська 28 листопада атакували склад із зерном в Одеській області. Внаслідок удару пошкоджено покрівлю будівлі та знищено більшу частину продукції. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він наголосив, що російська атака відбулася в День пам'яті жертв Голодоморів, коли українці вшановують мільйони людей, убитих тоталітарним режимом.

«Росія завдала цинічного удару по складу із зерном на Одещині», – написав Кіпер у Telegram.

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

У День пам'яті жертв Голодоморів міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Кремль продовжує використовувати голод як зброю. Як приклад він навів гуманітарну кризу в Олешках та на інших окупованих територіях, де Росія створила умови, що загрожують життю людей.

Сибіга також наголосив, що нинішні злочини Росії є продовженням політики Москви, спрямованої на знищення українського народу.

28 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв трьох голодоморів ХХ століття: 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років. Наймасштабнішим був Голодомор 1932–1933 років, організований сталінським режимом і визнаний геноцидом українського народу.