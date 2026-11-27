Президент США Дональд Трамп пояснив, що називає Путіна другом заради укладення мирної угоди та стримування Кремля, оскільки ворожа риторика заблокувала б переговори.

"Обидва твердження можуть бути правдивими...Ми хочемо укласти угоду. Ми хочемо зупинити Кремль. Я міг би сказати, що він мені не друг, або що я хочу укласти угоду. Я маю укласти угоду. Вони втрачають 25 тисяч людей на місяць", – сказав він.

За словами Трампа, головною перешкодою для врегулювання війни є особиста неприязнь між лідерами України та Росії, тому демонстрація ворожості з боку Вашингтону лише позбавила б сторони шансу на домовленості, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я міг би зайти і сказати: "Я вас не люблю". І тоді ми матимемо ту саму проблему, що й із Зеленським та Путіним. Знаєте, найбільша проблема для врегулювання полягає в тому, що у вас є два лідери, які справді ненавидять один одного. Тож коли я приходжу і, як виявляється, добре з ним ладнаю, я знаю його вже давно", – пояснив Трамп.

Він нагадав, що Путіну довелося пройти через розслідування втручання РФ у вибори у США, яке Трамп назвав вигаданим та суцільною аферою.

Трамп заперечив коментарі про м'якість своєї позиції щодо Москви. Він наголосив, що саме за його каденції Україна отримала тисячі протитанкових комплексів Javelin на початку війни, а проти Росії були запроваджені жорсткі мита та санкції.

"Ні, я був дуже жорстким щодо Росії. Але я хочу укласти угоду, якщо ми можемо її укласти. Я все життя вів переговори. Я міг би зайти і сказати протилежне та не досягти абсолютно нічого", – резюмував Трамп.

Фото: Official White House Photo by Daniel Torok.