Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает варварством снос исторического здания купца Уткина в Киеве.

«Снос исторического здания купца Уткина в Киеве – варварство. Тем более что это здание, согласно историко-архитектурного опорного плана города, входит в исторический ареал застройки города», - написал он в Telegram.

Министр отметил, что сам - коренной киевлянин и немало его командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала.

«Каждый раз, подъезжая к Привокзальной площади, обращал внимание на это здание. Оно выделялось – доходный дом Уткина, которому более 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ», - возмутился Ткаченко.

Он подчеркнул, что это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, так как Минкультуры не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. В связи с этим министерство осуществляет проверку.

«Тем временем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал «разрешение» на уничтожение исторического здания. Ведь отелей и покерных клубов в Киеве становится все больше, а вот того, чем столица гордилась веками - все меньше», - заявил Ткаченко.

По данным полиции, начато уголовное производство по факту самовольного демонтажа здания по ул. Симона Петлюры в Шевченковском районе столицы. Сведения об этом факте 10 апреля были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.356 УК Украины (самоуправство).

Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры провели осмотр места происшествия, допросили у очевидцев и вытребовали разрешительные документы на выполнение строительных работ.